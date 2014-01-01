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Диск сцепления Камаз 5490 артикул 1878085641 SACHS в Алматы

1878085641 SACHS Диск сцепления Камаз 5490
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878085641
Наименование Диск сцепления Камаз 5490
Параметр 430GTZ
Диаметр [мм] 430
Профиль ступицы 2"-10N
Число зубцов 10
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить диск сцепления Камаз 5490, просто позвоните нам! Применяется на Камаз 5490. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 1878085641. У данной детали есть аналоги с номерами: 000085641, 491878085641, 49187808564101, 81303010354, 81303010440. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления Камаз 5490 производителя SACHS с артикулом 1878085641 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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