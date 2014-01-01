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Диск сцепления DAF 95XF F95 75CF 85CF артикул 1878054933 SACHS в Алматы

Диск сцепления DAF 95XF F95 75CF 85CF
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878054933
Наименование Диск сцепления DAF 95XF F95 75CF 85CF
Если вы хотите купить диск сцепления Даф 95XF F95 75CF 85CF, просто позвоните нам! Применяется на ДАФ, DAF, 95XF, CF75, 85CF, F75. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 1878054933. У данной детали есть аналоги с номерами: 0078867, 0078867A, 051104, 0690118KM, 082701000721, 1239659, 1239659A. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления DAF 95XF F95 75CF 85CF производителя SACHS с артикулом 1878054933 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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