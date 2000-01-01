Профиль ступицы 1 1/2"-10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить диск сцепления Ман Тгм двигатель D0824LFL D0826LFL, просто позвоните нам! Применяется на MAN, MAN TGM, F90, Ф90, L2000, M2000, М2000, Л2000. С двигателями D0824, D0826. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 1878044631. У данной детали есть аналоги с номерами: 022070, 0690948KM, 082701000711, 1307569, 1307569A, 1307569R, 1348131. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.