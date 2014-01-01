Профиль ступицы 2"-10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 430WGTZ 2''-10N Вольво ФШ 12 272-460hp 1878032331 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 1878032331. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878032331, 230288, 3430149100, 082701000793, 1521716, 8113467. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 430WGTZ 2''-10N Вольво ФШ 12 272-460hp 1878032331 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.