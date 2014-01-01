Профиль ступицы 68x80-8N Число зубцов 8 Сторона установки со стороны коробки передач Соблюдать сервисную информацию SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить диск сцепления Вольво FH FM FMX Сакс, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 1878007368. У данной детали есть аналоги с номерами: 21646620, 7421646622, 85013410, 85019410. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.