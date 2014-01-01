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Диск сцепления VOLVO FH,FM,FMX SACHS артикул 1878007368 SACHS в Алматы

1878007368 SACHS Диск сцепления VOLVO FH,FM,FMX SACHS
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878007368
Наименование Диск сцепления VOLVO FH,FM,FMX SACHS
Параметр 400GTZ
Диаметр [мм] 400
Профиль ступицы 68x80-8N
Число зубцов 8
Сторона установки со стороны коробки передач
Соблюдать сервисную информацию
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить диск сцепления Вольво FH FM FMX Сакс, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 1878007368. У данной детали есть аналоги с номерами: 21646620, 7421646622, 85013410, 85019410. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления VOLVO FH,FM,FMX SACHS производителя SACHS с артикулом 1878007368 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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