Профиль ступицы 46x50-24N Число зубцов 24 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 400WGTZ 46*50-24N Вольво FH/FM/FMX представлена по производителю SACHS с артикулом 1878007366. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878007366 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск сцепления 400WGTZ 46*50-24N Вольво FH/FM/FMX, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.