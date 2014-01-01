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Диск сцепления 400WGTZ 46*50-24N Volvo FH/FM/FMX артикул 1878007366 SACHS в Алматы

1878007366 SACHS Диск сцепления 400WGTZ 46*50-24N Volvo FH/FM/FMX
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878007366
Наименование Диск сцепления 400WGTZ 46*50-24N Volvo FH/FM/FMX
Параметр 400WGTZ
Диаметр [мм] 400
Профиль ступицы 46x50-24N
Число зубцов 24
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть диск сцепления 400WGTZ 46*50-24N Вольво FH/FM/FMX представлена по производителю SACHS с артикулом 1878007366. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878007366 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск сцепления 400WGTZ 46*50-24N Вольво FH/FM/FMX, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления 400WGTZ 46*50-24N Volvo FH/FM/FMX производителя SACHS с артикулом 1878007366 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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