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Диск сцепления Scania 4 5 series артикул 1878007253 SACHS в Алматы

1878007253 SACHS Диск сцепления Scania 4 5 series
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878007253
Наименование Диск сцепления Scania 4 5 series
Параметр 430WGTZ
Диаметр [мм] 430
Профиль ступицы 46x50-24N
Число зубцов 24
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления Scania 4 5 series производителя SACHS с артикулом 1878007253 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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