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Диск сцепления Вольво ФШ 12 ФМ 12 диаметр 430 мм артикул 1878007046 SACHS в Алматы

1878007046 SACHS Диск сцепления Вольво ФШ 12 ФМ 12 диаметр 430 мм
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878007046
Наименование Диск сцепления Вольво ФШ 12 ФМ 12 диаметр 430 мм
Параметр 430WGTZ
Диаметр [мм] 430
Профиль ступицы 46x50-24N
Число зубцов 24
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления Вольво ФШ 12 ФМ 12 диаметр 430 мм производителя SACHS с артикулом 1878007046 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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