Профиль ступицы 1 1/2"-10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 362 мм представлена по производителю SACHS с артикулом 1878006847. У данной детали есть аналоги с номерами: 5010545747, 640133. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск сцепления 362 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.