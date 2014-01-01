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Диск сцепления артикул 1878006685 SACHS в Алматы

1878006685 SACHS Диск сцепления
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878006685
Наименование Диск сцепления
Параметр 430GTZ
Диаметр [мм] 430
Профиль ступицы 2" -10N
Число зубцов 10
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть диск сцепления представлена по производителю SACHS с артикулом 1878006685. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск сцепления, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления производителя SACHS с артикулом 1878006685 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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