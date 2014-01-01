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Диск сцепления Скания П Г Р Т 430WGTZ 46X50 артикул 1878006370 SACHS в Алматы

1878006370 SACHS Диск сцепления Скания П Г Р Т 430WGTZ 46X50
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878006370
Наименование Диск сцепления Скания П Г Р Т 430WGTZ 46X50
Параметр 430WGTZ
Диаметр [мм] 430
Профиль ступицы 46x50-24N
Число зубцов 24
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления Скания П Г Р Т 430WGTZ 46X50 производителя SACHS с артикулом 1878006370 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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