|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|1878006121
|Наименование
|Диск сцепления 380*2'*10 F.Z.O.
|Параметр
|380GTZ
|Диаметр [мм]
|380
|Профиль ступицы
|2"-10N
|Число зубцов
|10
|Соблюдать сервисную информацию
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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