Профиль ступицы 1 3/4"-10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 430*1 3/4' 10N 1878005668 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 1878005668. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878005668, BK9706032, 463800, 17A11242, 3430005100, 1862216032, 082701000671. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 430*1 3/4' 10N 1878005668 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.