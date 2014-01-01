|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|1878005611
|Наименование
|1878 005 611_диск сцепления!\ BMW E36 2.0i 90-99/E34 2.0i 24V 89-95/2.5i 24V 89-90
|Параметр
|228TB
|Диаметр [мм]
|228
|Профиль ступицы
|23x29-10N
|Число зубцов
|10
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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