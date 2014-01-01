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Диск сцепления SACHS 1878005165 артикул 1878005165 SACHS в Алматы

1878005165 SACHS Диск сцепления SACHS 1878005165
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878005165
Наименование Диск сцепления SACHS 1878005165
Параметр 430WGTZ
Диаметр [мм] 430
Профиль ступицы 45x50-18N
Число зубцов 18
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить диск сцепления Сакс 1878005165, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 1878005165. У данной детали есть аналоги с номерами: 000005165, 000519240, 0123139, 0152507103, 0152507203, 0152507303, 0152507503. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления SACHS 1878005165 производителя SACHS с артикулом 1878005165 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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