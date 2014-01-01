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Диск сцепления артикул 1878004584 SACHS в Алматы

1878004584 SACHS Диск сцепления
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878004584
Наименование Диск сцепления
Параметр 395WGTZ
Диаметр [мм] 395
Профиль ступицы 1 3/4" -10N
Число зубцов 10
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить диск сцепления, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 1878004584. У данной детали есть аналоги с номерами: Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления производителя SACHS с артикулом 1878004584 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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