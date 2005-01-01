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Диск сцепления Вольво FH13 2005 400 мм для двухдискового сцепления артикул 1878004128 SACHS в Алматы

1878004128 SACHS Диск сцепления Вольво FH13 2005 400 мм для двухдискового сцепления
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878004128
Наименование Диск сцепления Вольво FH13 2005 400 мм для двухдискового сцепления
Параметр 400GTZ
Диаметр [мм] 400
Профиль ступицы 85x98-8N
Число зубцов 8
Сторона установки со стороны коробки передач
Соблюдать сервисную информацию
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления Вольво FH13 2005 400 мм для двухдискового сцепления производителя SACHS с артикулом 1878004128 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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