|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|187800409418780041091878007210
|Наименование
|Диск сцепления КАМАЗ-4308,43253 (КПП ZF,142,144 дв.CUMMINS 6ISBe 185,210) MF-395 SACHS
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