Производитель / Поставщик SACHS № Производителя 187800409418780041091878007210 Наименование Диск сцепления КАМАЗ-4308,43253 (КПП ZF,142,144 дв.CUMMINS 6ISBe 185,210) MF-395 SACHS

Запчасть диск сцепления КАМАЗ-4308 43253 (КПП ZF 142 144 дв.CUMMINS 6ISBe 185 210) MF 395 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 1878004094/1878004109/1878007210. У данной детали есть аналоги с номерами: 187800409418780041091878007210 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления КАМАЗ-4308 43253 (КПП ZF 142 144 дв.CUMMINS 6ISBe 185 210) MF 395 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.