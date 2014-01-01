Профиль ступицы 1 3/4"-10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления; 395GTZ 1 3/4-10N прим. КАМАЗ 4308 43253 43255 с дв. Камминз 1878004094 представлена по производителю SACHS с артикулом 1878004094. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878004094, 000004094. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления; 395GTZ 1 3/4-10N прим. КАМАЗ 4308 43253 43255 с дв. Камминз 1878004094 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.