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Диск сцепления; 395GTZ 1 3/4-10N, прим. КАМАЗ 4308, 43253, 43255 с дв. Cummins 1878004094 артикул 1878004094 SACHS в Алматы

1878004094 SACHS Диск сцепления; 395GTZ 1 3/4-10N, прим. КАМАЗ 4308, 43253, 43255 с дв. Cummins 1878004094
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878004094
Наименование Диск сцепления; 395GTZ 1 3/4-10N, прим. КАМАЗ 4308, 43253, 43255 с дв. Cummins 1878004094
Параметр 395GTZ
Диаметр [мм] 395
Профиль ступицы 1 3/4"-10N
Число зубцов 10
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть диск сцепления; 395GTZ 1 3/4-10N прим. КАМАЗ 4308 43253 43255 с дв. Камминз 1878004094 представлена по производителю SACHS с артикулом 1878004094. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878004094, 000004094. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления; 395GTZ 1 3/4-10N прим. КАМАЗ 4308 43253 43255 с дв. Камминз 1878004094 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления; 395GTZ 1 3/4-10N, прим. КАМАЗ 4308, 43253, 43255 с дв. Cummins 1878004094 производителя SACHS с артикулом 1878004094 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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