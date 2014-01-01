Число зубцов 24 Параметр 430WGTZ SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления Керакс Премиум представлена по производителю SACHS с артикулом 1878003867. У данной детали есть аналоги с номерами: 7420725524, 7421695971. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск сцепления Керакс Премиум, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.