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Диск сцепления DAF XF 105 CF 85 артикул 1878003767 SACHS в Алматы

1878003767 SACHS Диск сцепления DAF XF 105 CF 85
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878003767
Наименование Диск сцепления DAF XF 105 CF 85
Параметр 430WGTZ
Диаметр [мм] 430
Профиль ступицы 2" -10N
Число зубцов 10
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления DAF XF 105 CF 85 производителя SACHS с артикулом 1878003767 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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