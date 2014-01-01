Профиль ступицы 41x45-22N Число зубцов 22 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 420GTZ 41*45-22N Скания 2/3/4 серия представлена по производителю SACHS с артикулом 1878003238. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878003238, 113021, 0280102KM, 3420046110, HV34250, 1861680037, 807518. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 420GTZ 41*45-22N Скания 2/3/4 серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.