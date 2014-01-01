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Диск сцепления 420GTZ 41*45-22N Scania 2/3/4 серия артикул 1878003238 SACHS в Алматы

1878003238 SACHS Диск сцепления 420GTZ 41*45-22N Scania 2/3/4 серия
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878003238
Наименование Диск сцепления 420GTZ 41*45-22N Scania 2/3/4 серия
Параметр 420GTZ
Диаметр [мм] 420
Профиль ступицы 41x45-22N
Число зубцов 22
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть диск сцепления 420GTZ 41*45-22N Скания 2/3/4 серия представлена по производителю SACHS с артикулом 1878003238. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878003238, 113021, 0280102KM, 3420046110, HV34250, 1861680037, 807518. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 420GTZ 41*45-22N Скания 2/3/4 серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления 420GTZ 41*45-22N Scania 2/3/4 серия производителя SACHS с артикулом 1878003238 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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