Профиль ступицы 2" -10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления ЯМЗ (КПП-2361 дв.6563 236НЕ2 24MFZ430) Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 1878003202. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878003202, 1878003202, 000003202. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления ЯМЗ (КПП-2361 дв.6563 236НЕ2 24MFZ430) Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.