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Диск сцепления Sachs 1878003065 430 мм для Скании параметры ступицы 46x50x24N артикул 1878003065 SACHS в Алматы

1878003065 SACHS Диск сцепления Sachs 1878003065 430 мм для Скании параметры ступицы 46x50x24N
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878003065
Наименование Диск сцепления Sachs 1878003065 430 мм для Скании параметры ступицы 46x50x24N
Параметр 430WGTZ
Диаметр [мм] 430
Профиль ступицы 46x50-24N
Число зубцов 24
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления Sachs 1878003065 430 мм для Скании параметры ступицы 46x50x24N производителя SACHS с артикулом 1878003065 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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