Главная /

/ Бренды /

/ Sachs /

/ Sachs 1878003065 Диск сцепления Sachs 1878003065 430 мм для Скании параметры ступицы 46x50x24N

Диск сцепления Sachs 1878003065 430 мм для Скании параметры ступицы 46x50x24N артикул 1878003065 SACHS в Алматы

Производитель / Поставщик SACHS № Производителя 1878003065 Наименование Диск сцепления Sachs 1878003065 430 мм для Скании параметры ступицы 46x50x24N Параметр 430WGTZ Диаметр [мм] 430 Профиль ступицы 46x50-24N Число зубцов 24 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю! показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

статистика Выберите статистику Отлично Хорошо Плохо

срок доставки Укажите срок доставки Любой

Доступное количество Выберите необходимое количество - Применить

ЦС или Офф. дистрибьютор Фильтровать

Сбросить

Если хотите купить Диск сцепления Sachs 1878003065 430 мм для Скании параметры ступицы 46x50x24N производителя SACHS с артикулом 1878003065 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка