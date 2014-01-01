Профиль ступицы 45x50-18N Число зубцов 18 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 430WGTZ; 430*45x50-18N представлена по производителю SACHS с артикулом 1878002732. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878002732, 4519, 082701000971, 807526. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 430WGTZ; 430*45x50-18N на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.