Профиль ступицы 85x98-8N Число зубцов 8 Сторона установки со стороны коробки передач Заменяемая часть Соблюдать сервисную информацию SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 400GTZ 85x98-8N ФШ 12 сторона КПП 1878002442 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 1878002442. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878002442, 032266, 230290, 0691148KM, 8113658, 1521726, 082701000713. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 400GTZ 85x98-8N ФШ 12 сторона КПП 1878002442 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.