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Диск сцепления Вольво ФШ 12 сторона двигателя 400 мм 10 зубьев двухдисковое сцепление артикул 1878002437 SACHS в Алматы

1878002437 SACHS Диск сцепления Вольво ФШ 12 сторона двигателя 400 мм 10 зубьев двухдисковое сцепление
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878002437
Наименование Диск сцепления Вольво ФШ 12 сторона двигателя 400 мм 10 зубьев двухдисковое сцепление
Параметр 400WGTZ
Диаметр [мм] 400
Профиль ступицы 2"-10N
Число зубцов 10
Сторона установки сторона двигателя
Тип сборки частично смонтированный
Заменяемая часть
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления Вольво ФШ 12 сторона двигателя 400 мм 10 зубьев двухдисковое сцепление производителя SACHS с артикулом 1878002437 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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