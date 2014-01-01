Производитель / Поставщик SACHS № Производителя 18780023071878002599 Наименование Диск сцепления ПАЗ,КАВЗ дв.ММЗ-245.7(9) ведомый SACHS

Запчасть диск сцепления ПАЗ КАВЗ дв.ММЗ 245.7(9) ведомый Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 1878002307/1878002599. У данной детали есть аналоги с номерами: 18780023071878002599 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления ПАЗ КАВЗ дв.ММЗ 245.7(9) ведомый Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.