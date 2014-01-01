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1878 002 205_диск сцепления!\ Chevrolet Niva 1.7 4x4 02>, Lada Niva 1700i 96-06 артикул 1878002205 SACHS в Алматы

1878002205 SACHS 1878 002 205_диск сцепления!\ Chevrolet Niva 1.7 4x4 02>, Lada Niva 1700i 96-06
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878002205
Наименование 1878 002 205_диск сцепления!\ Chevrolet Niva 1.7 4x4 02>, Lada Niva 1700i 96-06
Параметр 215VTB
Диаметр [мм] 215
Профиль ступицы 20,1x22,6-20N
Число зубцов 20
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1878 002 205_диск сцепления!\ Chevrolet Niva 1.7 4x4 02>, Lada Niva 1700i 96-06 производителя SACHS с артикулом 1878002205 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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