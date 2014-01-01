|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|1878002205
|Наименование
|1878 002 205_диск сцепления!\ Chevrolet Niva 1.7 4x4 02>, Lada Niva 1700i 96-06
|Параметр
|215VTB
|Диаметр [мм]
|215
|Профиль ступицы
|20,1x22,6-20N
|Число зубцов
|20
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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