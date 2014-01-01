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Диск сцепления MAN TGA 1878002139 Sachs артикул 1878002139 SACHS в Алматы

1878002139 SACHS Диск сцепления MAN TGA 1878002139 Sachs
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878002139
Наименование Диск сцепления MAN TGA 1878002139 Sachs
Параметр 430WGTZ
Диаметр [мм] 430
Профиль ступицы 2" -10N
Число зубцов 10
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления MAN TGA 1878002139 Sachs производителя SACHS с артикулом 1878002139 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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