Производитель / Поставщик SACHS № Производителя 1878002112 Наименование Диск сцепления КАМАЗ-4307,ПАЗ,КАВЗ (362GTZ,КПП-ZF6S-700,дв.CUMMINS) SACHS

Запчасть диск сцепления КАМАЗ-4307 ПАЗ КАВЗ (362GTZ КПП ZF6S 700 дв.CUMMINS) Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 1878002112. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878002112 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления КАМАЗ-4307 ПАЗ КАВЗ (362GTZ КПП ZF6S 700 дв.CUMMINS) Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.