Профиль ступицы 1 3/4"-10N Число зубцов 10 Заменяемая часть SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 362TZFA Даф 65CF КАМАЗ 1878002071 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 1878002071. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878002071, 1878002071, 000002071, 1385431, 550007, 3360008100. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 362TZFA Даф 65CF КАМАЗ 1878002071 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.