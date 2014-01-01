Профиль ступицы 45x50-18N Число зубцов 18 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 400WGTZ 45*50-18N Мерседес Актрос со стороны двигателя 1878002024 представлена по производителю SACHS с артикулом 1878002024. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878002024, 000002024, 462792, 0192506103, 021250840380, A0192506103, A021250840380. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 400WGTZ 45*50-18N Мерседес Актрос со стороны двигателя 1878002024 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.