Профиль ступицы 1 1/2"-10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 362*10 (PAZ KAVZ MAZ-4307 KAMAZ-4307) представлена по производителю SACHS с артикулом 1878001501. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878001501, 1878001501, 000001501, 000079331, 022077, 1878063531, 1878079331. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 362*10 (PAZ KAVZ MAZ-4307 KAMAZ-4307) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.