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Диск сцепления Volvo FH FM FMX 380 мм 24 шлица сторона двигателя артикул 1878001216 SACHS в Алматы

1878001216 SACHS Диск сцепления Volvo FH FM FMX 380 мм 24 шлица сторона двигателя
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878001216
Наименование Диск сцепления Volvo FH FM FMX 380 мм 24 шлица сторона двигателя
Параметр 380WGVZ
Диаметр [мм] 380
Профиль ступицы 46x50-24N
Число зубцов 24
Сторона установки сторона двигателя
Тип сборки частично смонтированный
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления Volvo FH FM FMX 380 мм 24 шлица сторона двигателя производителя SACHS с артикулом 1878001216 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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