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Запчасть диск сцепления CD38B-O представлена по производителю SACHS с артикулом 1878001215. У данной детали есть аналоги с номерами: 230291, 3430138200, 829055. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск сцепления CD38B-O, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.