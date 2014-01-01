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Диск сцепления пара к 3562.30.00 350GSZ 1 3/4' -10N со стороны КПП MAN,RVI,Volvo артикул 1878001079 SACHS в Алматы

1878001079 SACHS Диск сцепления пара к 3562.30.00 350GSZ 1 3/4' -10N со стороны КПП MAN,RVI,Volvo
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878001079
Наименование Диск сцепления пара к 3562.30.00 350GSZ 1 3/4' -10N со стороны КПП MAN,RVI,Volvo
Параметр 350GTZ
Диаметр [мм] 350
Профиль ступицы 1 3/4"-10N
Число зубцов 10
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить диск сцепления пара к 3562.30.00 350GSZ 1 3/4' 10N со стороны КПП МАН Рено Вольво, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 1878001079. У данной детали есть аналоги с номерами: 0690123KM, 230223, 230224, 3350050100, 3350115260, 355155. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления пара к 3562.30.00 350GSZ 1 3/4' -10N со стороны КПП MAN,RVI,Volvo производителя SACHS с артикулом 1878001079 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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