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Диск сцепления 350*38.1*10 M90 L2000 артикул 1878001077 SACHS в Алматы

1878001077 SACHS Диск сцепления 350*38.1*10 M90 L2000
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878001077
Наименование Диск сцепления 350*38.1*10 M90 L2000
Параметр 350GTZ
Диаметр [мм] 350
Профиль ступицы 1 1/2"-10N
Число зубцов 10
Заменяемая часть
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть диск сцепления 350*38.1*10 M90 л2000 представлена по производителю SACHS с артикулом 1878001077. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878001077, 640104, 0690955KM, 3350276100, 5010452572, 1861866105, 1878001145. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 350*38.1*10 M90 л2000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления 350*38.1*10 M90 L2000 производителя SACHS с артикулом 1878001077 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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