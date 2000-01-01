Профиль ступицы 1 1/2"-10N Число зубцов 10 Заменяемая часть SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 350*38.1*10 M90 л2000 представлена по производителю SACHS с артикулом 1878001077. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878001077, 640104, 0690955KM, 3350276100, 5010452572, 1861866105, 1878001145. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 350*38.1*10 M90 л2000 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.