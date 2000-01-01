Профиль ступицы 1 3/4"-10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления МАН м2000 диаметр 380 мм представлена по производителю SACHS с артикулом 1878000964. Применяется на MAN, M2000, М2000. У данной детали есть аналоги с номерами: 0102501403, 082701000941, 1878000964, 3380138110, 340031, 38713000, 5000289010. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск сцепления МАН м2000 диаметр 380 мм, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.