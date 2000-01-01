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Диск сцепления MAN M2000 диаметр 380 мм артикул 1878000964 SACHS в Алматы

1878000964 SACHS Диск сцепления MAN M2000 диаметр 380 мм
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878000964
Наименование Диск сцепления MAN M2000 диаметр 380 мм
Параметр 380GTZ
Диаметр [мм] 380
Профиль ступицы 1 3/4"-10N
Число зубцов 10
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть диск сцепления МАН м2000 диаметр 380 мм представлена по производителю SACHS с артикулом 1878000964. Применяется на MAN, M2000, М2000. У данной детали есть аналоги с номерами: 0102501403, 082701000941, 1878000964, 3380138110, 340031, 38713000, 5000289010. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск сцепления МАН м2000 диаметр 380 мм, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления MAN M2000 диаметр 380 мм производителя SACHS с артикулом 1878000964 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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