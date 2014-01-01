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Диск сцепления 380GTZ 1 3/4'-10N Volvo B6-12/FL6/N7 артикул 1878000961 SACHS в Алматы

1878000961 SACHS Диск сцепления 380GTZ 1 3/4'-10N Volvo B6-12/FL6/N7
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878000961
Наименование Диск сцепления 380GTZ 1 3/4'-10N Volvo B6-12/FL6/N7
Параметр 380GTZ
Диаметр [мм] 380
Профиль ступицы 1 3/4"-10N
Число зубцов 10
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть диск сцепления 380GTZ 1 3/4'-10N Вольво B6-12/ФЛ 6/N7 представлена по производителю SACHS с артикулом 1878000961. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878000961, 1878000961, 230222, 3380117100, 1861635035, 1878600555, 807543. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 380GTZ 1 3/4'-10N Вольво B6-12/ФЛ 6/N7 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления 380GTZ 1 3/4'-10N Volvo B6-12/FL6/N7 производителя SACHS с артикулом 1878000961 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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