Профиль ступицы 1 1/2"-10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Если вы хотите купить диск сцепления Ивеко Еврокарго 310 мм, просто позвоните нам! Применяется на Iveco Eurocargo. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 1878000611. У данной детали есть аналоги с номерами: 082701000781, 3310160100, 3310231300, 42545897, 42553292, 806127, 81523206113. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.