Число зубцов 24 Сторона установки сторона двигателя Параметр 400WGTZ Тип сборки частично смонтированный SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепл. ведомый 400мм 2' 24N ступица + VL FH двух представлена по производителю SACHS с артикулом 1878000300. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878000300, 032277, 000000300, 230296, 85000244. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск сцепл. ведомый 400мм 2' 24N ступица + VL FH двух, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.