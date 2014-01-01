Производитель / Поставщик SACHS № Производителя 1878000206DSP430RB91 Наименование Диск сцепления КАМАЗ-ЕВРО (КПП-154) MFZ-430 (ОАО КАМАЗ)

Запчасть диск сцепления КАМАЗ-ЕВРО (КПП-154) MFZ-430 (ОАО КАМАЗ) представлена по производителю SACHS с артикулом 1878000206/DSP430RB91. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878000206DSP430RB91 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления КАМАЗ-ЕВРО (КПП-154) MFZ-430 (ОАО КАМАЗ) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.