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Диск сцепления КАМАЗ-ЕВРО артикул 1878000205 SACHS в Алматы

1878000205 SACHS Диск сцепления КАМАЗ-ЕВРО
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878000205
Наименование Диск сцепления КАМАЗ-ЕВРО
Параметр 430GTZ
Диаметр [мм] 430
Профиль ступицы 2"-10N
Число зубцов 10
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Если вы хотите купить диск сцепления КАМАЗ-ЕВРО, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю SACHS с артикулом 1878000205. У данной детали есть аналоги с номерами: 000000205, 0182503503, 082701000723, 1878000205WP, 1878008030, 343019410, 3430194100. Сцепление для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные сцепление для грузовиков с гарантией от производителя SACHS.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления КАМАЗ-ЕВРО производителя SACHS с артикулом 1878000205 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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