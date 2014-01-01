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Диск сцепления 380*1.3/4'*10 F.Z.O.SACHS артикул 1878000105 SACHS в Алматы

1878000105 SACHS Диск сцепления 380*1.3/4'*10 F.Z.O.SACHS
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1878000105
Наименование Диск сцепления 380*1.3/4'*10 F.Z.O.SACHS
Параметр 380GTZ
Диаметр [мм] 380
Профиль ступицы 1 3/4"-10N
Число зубцов 10
Заменяемая часть
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления 380*1.3/4'*10 F.Z.O.SACHS производителя SACHS с артикулом 1878000105 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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