Профиль ступицы 1 1/2"-10N Число зубцов 10 SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

Запчасть диск сцепления 395WGTZ; 395*1 1/2'-10N представлена по производителю SACHS с артикулом 1878000036. У данной детали есть аналоги с номерами: 1878000036, 000000036, 1375593R, 3400061100, 3400061200, 082701000673. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 395WGTZ; 395*1 1/2'-10N на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.