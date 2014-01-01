|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|1864533133
|Наименование
|1864 533 133_диск сцепления!\ Audi A4, VW Passat 1.6 95>
|Параметр
|210B
|Диаметр [мм]
|210
|Профиль ступицы
|21,8x24,2-23N
|Число зубцов
|23
|SVHC
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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