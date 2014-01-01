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1864 533 133_диск сцепления!\ Audi A4, VW Passat 1.6 95> артикул 1864533133 SACHS в Алматы

1864533133 SACHS 1864 533 133_диск сцепления!\ Audi A4, VW Passat 1.6 95>
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1864533133
Наименование 1864 533 133_диск сцепления!\ Audi A4, VW Passat 1.6 95>
Параметр 210B
Диаметр [мм] 210
Профиль ступицы 21,8x24,2-23N
Число зубцов 23
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1864 533 133_диск сцепления!\ Audi A4, VW Passat 1.6 95> производителя SACHS с артикулом 1864533133 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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