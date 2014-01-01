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Диск сцепления 1864528741 SACHS артикул 1864528741 SACHS в Алматы

1864528741 SACHS Диск сцепления 1864528741 SACHS
Производитель / Поставщик SACHS
№ Производителя 1864528741
Наименование Диск сцепления 1864528741 SACHS
Параметр 215B
Диаметр [мм] 215
Профиль ступицы 20,3x22,1-28N
Число зубцов 28
SVHC Нет информации, обратитесь, пожалуйста, к производителю!
Запчасть диск сцепления 1864528741 Сакс представлена по производителю SACHS с артикулом 1864528741. У данной детали есть аналоги с номерами: 1864528741 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 1864528741 Сакс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления 1864528741 SACHS производителя SACHS с артикулом 1864528741 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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