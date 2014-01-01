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Запчасть диск сцепления 380*45*16 Внимание: без демпфера (ZMS) для двумассового маховика представлена по производителю SACHS с артикулом 1864523441. У данной детали есть аналоги с номерами: 1864523441, 3380171300, 5010244079, 806124, 807569, 807584. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления 380*45*16 Внимание: без демпфера (ZMS) для двумассового маховика на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя SACHS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.