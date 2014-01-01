|Производитель / Поставщик
|SACHS
|№ Производителя
|1863869012
|Наименование
|1863 869 012_подшипник игольчатый коленвала!\ MB W124/W202/W203/W210/W140/C208/W163/R170 93>
|Диаметр [мм]
|28
|Наружный диаметр [мм]
|28
|Внутренний диаметр
|16
|Ширина [мм]
|26
|Конструкция подшипника
|игольчатый подшипник
|SVHC
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